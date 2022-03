Das Wetter: In der Nacht meist klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen +2 Grad am Bodensee und bis zu -7 Grad örtlich in Oberfranken. Tagsüber wieder viel Sonne bei 9 bis 16 Grad. Am Montag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und am Dienstag ist es dann überwiegend bewölkt mit etwas Regen. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 20:00 Uhr