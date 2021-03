Das Wetter: In der Nacht mehr Wolken und etwas Regen

Bundesregierung stuft Frankreich als Hochinzidenzgebiet ein

Berlin: Die Bundesregierung hat Frankreich als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Bei der Einreise gilt ab Sonntag damit eine Testpflicht, stationäre Grenzkontrollen sind aber nicht geplant. In den vergangenen Wochen hatte sich die Corona-Infektionslage in Frankreich immer weiter verschlechtert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei mehr als 300. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, gelten das österreichische Bundesland Tirol, Tschechien und die Slowakei nicht mehr als Virusvariantengebiete. Damit wird ein wesentlicher Teil der Einreisebeschränkungen für diese Länder und Regionen aufgehoben. Auf Wunsch von Bayern und Sachsen gibt es derzeit Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol. Es wird erwartet, dass die Grenzkontrolle an dem österreichischen Bundesland aufgehoben wird, da es ab Sonntag nur noch als "normales" Risikogebiet gilt. Tschechien und die Slowakei bleiben dagegen Hochinzidenzgebiete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 17:00 Uhr