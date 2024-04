Das Wetter: In der Nacht letzte Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils freundlich, teils bewölkt. Besonders in Nordbayern vereinzelt Schauer. In der Nacht nur noch nördlich des Mains letzte Niederschläge. Temperaturrückgang auf Tiefstwerte zwischen 12 bis 7 Grad. Die Aussichten: Von morgen an bis Montag freundliches Wetter mit viel Sonnenschein. Höchstwerte bei 22 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 17:00 Uhr