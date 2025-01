Das Wetter: In der Nacht leichte Niederschläge bei -2 bis -11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht leichter Regen mit Glatteisgefahr, im Süden etwas Schnee. Tiefstwerte -2 bis -11 Grad. Morgen gebietsweise etwas Schnee oder Regen mit Glätte. Donnerstag und Freitag weitgehend trocken. Und teils länger trüb, teils freundlich. In den Nächten +1 bis -7 Grad. Am Tag -1 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 20:00 Uhr