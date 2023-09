Das Wetter: In der Nacht leicht bewölkt oder klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen und besonders im Süden länger klar; örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 9 Grad. In den nächsten Tagen oft sonniges Wetter bei maximal 27 Grad. In den Nächten kühlt es bis auf 10 Grad ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 01:00 Uhr