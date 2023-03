Das Wetter: In der Nacht leicht bewölkt, morgen meist sonnig

Kurzmeldung ein/ausklappen Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Putin

Den Haag: Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen. Das Gericht erklärte am Nachmittag, Putin sei für die rechtswidrige Deportation von Kindern und Umsiedlungen aus besetzen Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich. Auch gegen die Kinderrechtskommissarin in seiner Präsidialverwaltung, Lwowa-Belowa, wurde demnach Haftbefehl erlassen. Anders als sonst üblich werden die Haftbefehle veröffentlicht, so das Gericht, weil die Verbrechen mutmaßlich noch andauerten und eine Bekanntgabe dazu beitragen könne, weitere Straftaten zu verhindern. Gestern waren die UN in einem Bericht zu dem Schluss gelangt, dass der zwangsweise Transfer ukrainischer Kinder nach Russland ein Kriegsverbrechen darstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 17:00 Uhr