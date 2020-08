Das Wetter: In der Nacht lässt der Wind nach

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend im nördlichen Franken zeitweise bewölkt, sonst sonnig. Starker, in Böen stürmischer Wind. In der Nacht lässt der Wind nach und es ist meist klar bei 14 bis 9 Grad. Morgen Sonne und lockere Wolkenfelder. Freitag teils sonnig, teils bewölkt, später örtlich Schauer und Gewitter. Samstag vielerorts bewölkt mit Regen. Höchstwerte 18 bis 25, am Samstag 15 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 18:00 Uhr