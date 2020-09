Das Wetter: In der Nacht kräftige Regenfälle

Nachrichtenarchiv - 24.09.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch ab und zu sonnige Abschnitte, besonders in Schwaben zunehmende Regen- und Gewitterneigung. Für die Kreise Lindau, Oberallgäu und Ostallgäu warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Stark- oder ergiebigem Dauerregen. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. In den kommenden Tagen zeitweise, teils länger anhaltender Regen. Nur in Unterfranken und Teilen Südbayerns morgen weitgehend trocken. Höchstwerte morgen 10 bis 15, am Wochenende 5 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2020 19:00 Uhr