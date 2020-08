Das Wetter: in der Nacht klingt der Regen ab, morgen wieder freundlicher

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend bleibt es nur in Unterfranken trocken. Der Wetterdienst warnt vor Dauerregen an den Alpen und im Vorland. Erst in der Nacht klingt er ab bei Tiefstwerten von 13 bis 5 Grad. Morgen im Süden teils sonnig, teils bewölkt, im Norden viel Sonne. Höchsttemperaturen 20 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag und Freitag freundlich und noch wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 18:00 Uhr