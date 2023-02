Das Wetter: In der Nacht klar und frostig, morgen wieder viel Sonne

Kurzmeldung ein/ausklappen Opposition wirft Bayerns Gesundheitsminister Angstmacherei vor

München: Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Waldmann, hat dem bayerischen Gesundheitsminister Holetschek vorgeworfen, wegen der geplanten Krankenhausreform den Menschen Angst zu machen. Sie forderte Holetschek auf, sich konstruktiv einzubringen. Dass es eine Krankenhausreform brauche, hatte auch Holetschek nicht in Abrede gestellt, an den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach aber heftige Kritik geübt. Laut einem Gutachten, das Holetschek in Auftrag gegeben hatte, könnten beispielsweise über 50 Krankenhäuser in Bayern in Zukunft nur noch eine ambulant-stationäre Basisversorgung anbieten, aber keine Notfallpatienten mehr aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2023 18:00 Uhr