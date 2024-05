Das Wetter: In der Nacht klar und Abkühlung auf 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden im Osten einige lockere Wolkenfelder, sonst sonnig. In der Nacht sternenklar oder nur leicht bewölkt, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend sonnig und trocken, in der neuen Woche vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 17:00 Uhr