Das Wetter: In der Nacht klar, Tiefstwerte um den Gefrierpunkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend lebhafter Wind; in der Nacht Temperaturen um den Gefrierpunkt. Morgen Sonne und einige Wolken. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Am Sonntag wenig Änderung, in Schwaben ein paar Schauer. Am Montag mehr Wolken und Schauer und weniger blauer Himmel, aber weiterhin mild. Höchstwerte 8 bis 16 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 17:00 Uhr