Das Wetter: In der Nacht klar, Tiefstwerte 20 bis 13 Grad

Bund plant fünf schwimmende Flüssiggas-Terminals

Berlin: Die Bundesregierung treibt den Bau von Flüssiggas-Terminals an der deutschen Küste weiter voran. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sollen neben den schwimmenden Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven, zwei weitere in Stade und Lubmin entstehen. In Lubmin soll darüber hinaus noch ein zusätzliches, privat finanziertes Terminal hinzukommen. Bei den schwimmenden Terminals handelt es sich um Flüssiggas-Tanker, die den Brennstoff selbst wieder in den Gas-Zustand versetzen können. Wilhelmshaven und Brunsbüttel sollen bereits im Winter in Betrieb gehen. Stade und Lubmin sind der Regierung zufolge frühestens Ende 2023 betriebsbereit. Jedes der Schiffe hat eine Kapazität von gut fünf Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Wenn diese voll ins Netz eingespeist werden, könnten so zusammen gut 20 Prozent des Gas-Bedarfs in Deutschland gedeckt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2022 20:15 Uhr