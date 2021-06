Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. In den kommenden Tagen weiter viel Sonnenschein - morgen am Nachmittag und Abend vereinzelt kräftige Gewitter. Höchstwerte 28 bis 35 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 03:00 Uhr