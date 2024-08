Das Wetter: In der Nacht klar, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Morgen wieder viel Sonne. Ab dem späten Nachmittag örtlich Gewitter möglich. 29 bis 33 Grad. Am Sonntag unbeständig mit Regenfällen und Gewittern. Nur noch 17 bis 25 Grad. Am Montag in Franken freundlich, sonst bewölkt und vereinzelt nass bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 20:00 Uhr