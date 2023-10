Das Wetter: In der Nacht klar, Tiefstwerte 13 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich. In der Nacht sternenklar, zum Morgen hin örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft sonnig, abgesehen von Frühnebel und einigen lockeren Wolkenfeldern. Von Dienstagabend bis Mittwochvormittag lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 24 bis 29 Grad, in den folgenden Tagen 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 17:00 Uhr