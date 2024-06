Das Wetter: in der Nacht klar, Tiefstwerte 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt bei 18 bis 12 Grad. Morgen viel Sonne, ganz im Norden Frankens und an den Alpen am Nachmittag und Abend geringe Gewitterneigung. Höchstwerte 28 bis 34 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag im Südosten anfangs noch freundlich, sonst bewölkt mit Schauern und Gewittern; auch am Montag. Etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 20:00 Uhr