Das Wetter: In der Nacht klar, Tiefstwerte 0 bis -5 Grad

Kardinal Marx erinnert an Corona-Tote

München: Katholische Bistümer in ganz Deutschland haben heute der Verstorbenen der Pandemie gedacht. Im Münchner Liebfrauendom sagte Kardinal Marx, er hoffe dass wir durch die Corona-Krise auch merken, welche Kräfte in einer Gesellschaft seien, wenn die guten und die engagierten Menschen zusammenstehen - und dazu wollen wir als Christen gehören. Es sei besonders wichtig, auch in einer solchen Zeit nicht oberflächlich zu werden. Marx erinnerte daran, dass Papst Franziskus seit Beginn seines Pontifikats immer wieder vor einer "Kultur der Gleichgültigkeit" gewarnt hat. Neben der Diözese München nahmen in Bayern die Bistümer Eichstätt, Passau und Würzburg an dem Gedenken an die Corona-Toten teil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.02.2021 21:15 Uhr