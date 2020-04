Das Wetter: In der Nacht klar, tagsüber wieder viel Sonne

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der klaren Nacht sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 8 Grad im Landkreis Aschaffenburg und 2 Grad an den Alpen. Tagsüber ist es wieder sonnig und windig bei 19 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt oft sonnig. Am Freitag kann es an den Alpen regnen, am Samstag ebenfalls. Dann wird es mit Höchstwerten von 13 bis 19 Grad auch wieder kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 20:00 Uhr