Das Wetter: in der Nacht klar, tagsüber Sonne und Wolken

Das Wetter in Bayern: Die Nacht ist zunächst klar, später kommen von Franken her Wolken auf, die Temperaturen sinken auf um 3 Grad. Am Tag gibt es Sonne und Wolken, es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 20 Grad. Am Sonntag wird es wieder überwiegend sonnig, aber mit 4 bis 13 Grad deutlich kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2025 01:00 Uhr