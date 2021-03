Das Wetter: In der Nacht klar, tagsüber nach Nebel wieder sonnig

Bundesregierung will Ausbildungsprämie auf 4.000 Euro verdoppeln

Berlin: Unternehmen, die im kommenden Ausbildungsjahr keine Lehrstellen abbauen, sollen vom Bund eine doppelt so hohe Prämie bekommen wie bisher. So steht es in einem Papier des Bildungs- und des Arbeitsministeriums, das mehreren Medien vorliegt. Demnach soll die Ausbildungsprämie auf 4.000 Euro steigen, wenn Firmen darauf verzichten, Lehrstellen zu streichen. Für Betriebe, die sogar mehr Auszubildende als im Durchschnitt der drei Vorjahre einstellen, soll sich der Zuschuss auf 6.000 Euro erhöhen. Arbeitsminister Heil hatte vor über einer Woche in einem Zeitungsinterview über seine Pläne gesprochen. Mittlerweile wurden sie offenbar konkreter. In der Regierung gibt es die Befürchtung, dass durch die Corona-Krise viele junge Leute vor einer ungewissen Zukunft stehen und sich gleichzeitig der Fachkräftemängel noch verschärft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 23:15 Uhr