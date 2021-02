Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, Abkühlung auf 0 Grad am Untermain und bis minus 5 Grad an den Alpen. Im Tagesverlauf viel Sonne und Höchstwerte zwischen 7 und 14 Grad. Auch in den nächsten Tagen freundlich, am Dienstag Höchstwerte um 17 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 03:00 Uhr