Das Wetter: in der Nacht klar, örtlich Nebel, morgen freundlich. 20 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen mitunter wolkig. Sonst meistens klar, örtlich Nebelfelder. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Morgen wieder freundlich, in Alpennähe vereinzelt Gewitter. Am Mittwoch unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Donnerstag Wetterbesserung. Tageshöchstwerte 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 20:00 Uhr