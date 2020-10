Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar, örtlich Nebel; Abkühlung auf 8 bis 1 Grad. Morgen nach teils zögernder Nebelauflösung viel Sonne bei 14 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag zunehmend regnerisch und deutlich kühler. Am Dienstag anfangs im Südosten noch Regen; sonst teils bewölkt, teils freundlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 21:00 Uhr