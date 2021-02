Nachrichtenarchiv - 21.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, örtlich auch Nebel, Abkühlung auf +2 bis -4 Grad. In den kommenden Tagen nahezu ungetrübter Sonnenschein, nur in manchen Niederungen jeweils bis Mittag mitunter neblig-trüb. Höchsttemperaturen 9 bis 18 Grad. In den Nächten +3 bis -4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 01:00 Uhr