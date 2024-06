Das Wetter: In der Nacht klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar und Tiefsttemperaturen von 14 bis 8 Grad. Von morgen bis zum Freitag weiterhin wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Zwischendurch örtliche Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte 18 bis 26, in den Nächten 15 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 19:45 Uhr