Das Wetter: In der Nacht klar oder locker bewölkt

EU warnte schon vor Monaten vor Einstieg Chinas in Hamburger Hafen

Brüssel: Die EU-Kommission hat Deutschland offenbar bereits vor Monaten vor einem Teilverkauf des Hamburger Hafens an die chinesische Staatsreederei Cosco gewarnt. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle bestätigte der Nachrichtenagentur AFP einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts. Demnach sei eine Stellungnahme der Behörde mit Sicherheitsbedenken im Frühjahr an die Bundesregierung übermittelt worden. In ihrer Einschätzung habe die Kommission darauf verwiesen, dass sensible Informationen an China abfließen könnten. Zudem habe der Hafen nicht nur zivile, sondern auch militärische Bedeutung. Die chinesische Reederei will einen 35-prozentigen Anteil an einem Hamburger Containerterminal übernehmen. Bis zum 31. Oktober kann die Bundesregierung das Geschäft noch untersagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2022 19:00 Uhr