Das Wetter: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad

Scholz ruft Koalitionäre im Heizungsstreit zurt Einigung auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich in den koaltions-internen Streit um das Heizungsgesetz eingeschaltet. Auf einer Pressekonferenz in Berlin rief er alle Akteure in der Koalition auf, zu einer Einigung zu kommen. In den nächsten Wochen sollten alle strittigen Fragen miteinander gelöst werden, so Scholz. Die Zukunft der Ampel stellte Scholz nicht in Frage. Die Ampel habe sich viel vorgenommen, um die erneuerbaren Energien auszubauen und die Industrie zu modernisieren. Da stellten sich mehr Fragen, als wenn man nichts tue. In der Koalition streiten vor allem FDP und Grüne seit Wochen über das Heizungsgesetz. Die Liberalen haben wegen grundsätzlicher Bedenken verhindert, dass der schon vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf in dieser Woche im Bundestag behandelt wird. //stop//Die Grünen warfen der FDP daraufhin Wortbruch vor. Wirtschaftsminister Habeck will nun Vertreter aller drei Regierungsfraktionen zum Austausch über das Gesetz treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2023 18:00 Uhr