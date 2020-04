Das Wetter: In der Nacht klar oder leicht bewölkt bei 10 bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar oder leicht bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 10 und 3 Grad. Am Tag erst freundlich, dann ziehen einzelne Schauer und Gewitter auf, bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Dienstag wieder sonnig und trocken. Höchstwerte dann nur noch 7 bis 10 Grad, am Mittwoch wieder wärmer. Die Tiefsttemperaturen in den Nächten +2 bis -4 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 20:00 Uhr