Das Wetter: In der Nacht klar oder leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend in weiten Teilen klar. Auch in der Nacht klar oder leicht bewölkt, später gebietsweise Nebel. Abkühlung auf +5 bis -4 Grad. Die Aussichten: Morgen abseits zäher Nebelfelder zunächst teils länger sonnig, später von Westen und Südwesten her Wolken. Ab Nachmittag sind Schauer möglich. Donnerstag und Freitag im Norden überwiegend bewölkt und vereinzelt Regen, im Süden meist trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte 9 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 17:00 Uhr