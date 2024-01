Das Wetter: In der Nacht klar, morgen wieder viel Sonnenschein

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meistens sternenklar, zum Morgen hin gibt es örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 6 Grad. Morgen und auch in den nächsten Tagen weiter freundlich. Am Mittwoch im Norden bewölkt, im Süden weiterhin überwiegend sonnig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 3 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 20:00 Uhr