Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 17 bis 11 Grad. Die Aussichten: Auch morgen recht freundlich. Am Donnerstag zunächst sonnige Abschnitte, später Gewitter. Am Freitag regnerisch. Tageshöchstwerte zwischen 17 und 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 20:00 Uhr