Das Wetter: in der Nacht klar, morgen viel Sonne

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht verbreitet aufklarend, nur im Südosten noch längere Zeit wolkig. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen viel Sonne und wenig Wolken. Am Nachmittag und abends ganz vereinzelte Gewitter, besonders in der Nähe der Berge. In der Nacht 18 bis 14 Grad, tagsüber 25 bis 34 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.07.2024 19:45 Uhr