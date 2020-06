Das Wetter: In der Nacht klar - morgen sonnig und heiß

Justizministerin ist nun doch für härte Strafen bei Kindesmissbrauch

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hat nun doch härtere Strafen für Kindesmissbrauch gefordert. Bei einer Pressekonferenz gab die Ministerin bekannt, sie werde sich dafür einsetzen, dass der Missbrauch von Kindern künftig vor dem Gesetz als Verbrechen gilt. Bisher wird das als Vergehen gewertet, was das mögliche Strafmaß verringert. Auch der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie soll in Zukunft härter bestraft werden, so Lambrecht. Internet-Provider sollen zudem Meldungen über entsprechendes Material dem BKA weiterleiten. Über die Umsetzung des Vorhabens will die Justizministerin an einem runden Tisch mit Jugendämtern, Polizei und Justiz sprechen. Der Kurswechsel von Lambrecht kommt überraschend. Sie hatte zunächst das bisherige Strafmaß als ausreichend bezeichnet, dafür aber massiv Kritik einstecken müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 18:00 Uhr