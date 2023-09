Das Wetter: In der Nacht klar, morgen Sonnenschein bei 25 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, gegen Morgen örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 14 Grad am Bodensee und 8 Grad im Bayerischen Wald. Morgen nach Frühnebel viel blauer Himmel. Tageshöchstwerte 25 bis 30 Grad. Und die weiteren Aussichten: Mindestens bis Samstag soll es beim sonnigen Hochdruckwetter bleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2023 19:45 Uhr