Das Wetter: In der Nacht klar, morgen nach Nebel wieder sonnig

Gesundheitsminister wollen Besuchseinschränkungen in Altenheimen lockern

München: Die Gesundheitsminister der Länder wollen die Besuchseinschränkungen in Senioren- und Pflegeheimen lockern. Das teilte der bayerische Ressortchef Holetschek nach Beratungen mit seinen Kollegen mit. Den Menschen in den Heimen sollen nach Corona-Impfungen wieder mehr Freiheiten eingeräumt werden. Dieser Vorschlag geht nun an die Ministerpräsidentenkonferenz, die übermorgen mit Bundeskanzlerin Merkel über die weiteren Schritte in der Corona-Krise beraten will. Derzeit gelten in Alten- und Pflegeheimen bundesweit Einschränkungen mit regionalen Unterschieden. In Bayern etwa darf jeder Bewohner derzeit pro Tag nur einen Besucher empfangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 20:00 Uhr