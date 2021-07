Das Wetter: In der Nacht klar, morgen freundlich

München verhängt Quarantäne auch für vollständig Geimpfte

München: In der Landeshauptstadt müssen auch vollständige Geimpfte zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie engen Kontakt zu Corona-Infizierten mit der Delta-Variante hatten. Das hat das Münchner Gesundheitsreferat dem BR bestätigt. In den vergangenen zwei Wochen wurden in München 47 Delta-Fälle registriert. Wie viele Kontaktpersonen in Quarantäne mussten, lasse sich nicht sagen. Generell müssen Geimpfte in Bayern eigentlich nicht in Quarantäne. Das letzte Wort haben aber die Gesundheitsämter. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt bei einer Delta-Infektionen eine Quarantäne grundsätzlich immer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 23:00 Uhr