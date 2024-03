Das Wetter: In der Nacht klar bis wolkig. Tiefstwerte: 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolken und längere sonnige Abschnitte, in Oberfranken und der Oberpfalz lockert es am Abend weiter auf. Die Nacht wird teils klar mit örtlichem Nebel bei Tiefstwerten von 8 bis 3 Grad. Morgen leicht wechselhaft mit einzelnen Schauern. Samstag windig und überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Am Sonntag bewölkt mit freundlichen Abschnitten, in Alpennähe mitunter länger sonnig. Höchstwerte 8 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 17:00 Uhr