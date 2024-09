Das Wetter: In der Nacht klar bei 16 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei 16 bis 12 Grad. Am Tag teils sonnig, teils wolkig, später Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Montag und Dienstag bewölkt, regnerisch, windig und etwas kühler

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 23:00 Uhr