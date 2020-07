Das Wetter: In der Nacht klar bei 16 bis 11 Grad

Seehofer will Studie über Gewalt gegen Polizisten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat nach den Krawallen von Frankfurt eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte gefordert. Die Untersuchung solle herausfinden, was in Deutschland seit längerem dazu führe, dass die Polizei so beschimpft und verunglimpft werde, sagte Seehofer dem "Münchner Merkur". Derzeit werde ja viel über Studien bei der Polizei geredet, so Seehofer in Anspielung auf eine Studie über Rassismus in der Polizei, die er abgelehnt hatte. Nach seiner Überzeugung müsse herausgefunden werden, warum es Gewalt gegen Polizeibeamte gebe. Zuletzt war es am Wochenende in Frankfurt zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizisten gekommen. Die Stadt hat inzwischen nächtliche Partys auf dem Opernplatz am Wochenende verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 20:00 Uhr