Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, in Nordbayern noch örtlich Schauer und Gewitter. In der Nacht klar bei 16 bis 11 Grad. Und die Aussichten: In den kommenden Tagen meist sonnig bei 21 bis 27 Grad. Vor allem in Alpennähe sind noch Gewitter möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 19:00 Uhr