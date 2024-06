Das Wetter: in der Nacht klar bei 15 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am frühen Abend wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur ganz vereinzelt regnet es. In der Nacht ist es meist klar bei Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad. Morgen und übermorgen scheint verbreitet die Sonne bei maximal 22 bis 29 Grad, erst am Dienstagnachmittag nimmt dann die Gewitterneigung wieder zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2024 17:30 Uhr