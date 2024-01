Das Wetter: In der Nacht klar, an den Alpen bewölkt, -6 bis -13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht am Alpenrand zeitweise bewölkt, im übrigen Bayern meist sternenklar. Bis zum Morgen Temperaturrückgang auf minus 6 bis minus 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Donnerstag oft sonnig, bei lebhaften Winden. Nur an den Alpen zeitweise bewölkt oder trüb. Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 6 und plus 3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 20:00 Uhr