Das Wetter: In der Nacht klar, am Tag wieder sonnig

Taliban erobern weitere Provinzhauptstädte

Kabul: Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan beschleunigt sich, die Gegenwehr ist offenbar gering: Allein heute haben die radikalen Muslime vier Provinzhauptstädte erobert. Besonders folgenschwer ist die Übernahme der drittgrößten Stadt Herat im äußersten Westen des Landes. Am Vormittag hatten die Taliban bereits das strategisch wichtige Ghasni eingenommen. Am Abend wurde auch der Fall der Stadt Kala-i-Naw in der Westprovinz Badghis und der Stadt Kandahar im Süden bestätigt. Die USA werden ihr Botschaftspersonal in Kabul auf ein Minimum reduzieren und die Zahl ihrer Soldaten am Flughafen der Hauptstadt erhöhen. 3000 Soldaten sollen umgehend dorthin verlegt werden. Mit der erhöhten Präsenz soll die Räumung der diplomatischen Vertretung der USA abgesichert werden. Die Bundesregierung hat alle Bundesbürger ersucht, das Land möglichst bald zu verlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 23:00 Uhr