Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, bei Temperaturen um 11 Grad am Bodensee und bis zu 6 Grad in einigen Tälern Oberfrankens. In den nächsten Tagen weiterhin sonnig, nächtliche Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Morgen Tageshöchstwerte zwischen 23 und 27, in den folgenden Tagen 26 bis 32 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 20:00 Uhr