Das Wetter: In der Nacht klar, am Tag wieder sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar und Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Die nächsten Tage sonnig und trocken, nur in Alpennähe örtlich Schauer und Gewitter. Am Mittwoch in ganz Bayern Sonne, aber auch Wolken und teils gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2024 03:00 Uhr