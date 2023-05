Das Wetter: In der Nacht klar, am Tag sonnig und warm

Kurzmeldung ein/ausklappen Kretschmer will Verschärfung des Asylrechts

Berlin: Der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, fordert eine grundlegende Überarbeitung des Asylrechts in Deutschland. Der Zeitung "Die Welt" sagte der CDU-Politiker, dafür schließe er auch eine Verfassungsänderung nicht aus. Es brauche stärkere Instrumente und Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber und illegaler Einwanderer, so Kretschmer. Auch mit der Höhe von Sozialleistungen sollte man sich dabei befassen, da diese innerhalb Europas sehr unterschiedlich seien. Kritik an dem Vorschlag kommt unter anderem von der Linken-Bundestagsabgeordneten Bünger. Es handle sich um einen rhetorischen Brandbeschleuniger in einer ohnehin überhitzt geführten Debatte. Kretschmer sei damit eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 23:00 Uhr