Das Wetter: In der Nacht klar, am Tag sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es bei 14 bis 4 Grad sternenklar, in den Morgenstunden kann sich lokal Nebel bilden. Am Tag ist es weiterhin meist sonnig, die Höchstwerte 23 bis 29 Grad. Freitag bleibt es freundlich, nur in Franken sind schon Schauer und Gewitter möglich. Am Samstag is es erst teils länger sonnig, teils bewölkt; später gibt es einzelne Schauer und Gewitter, es wird etwas kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2025 02:00 Uhr