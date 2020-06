Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart es bayernweit auf und die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Am Tag dann sonnig und sehr warm - bei bis zu 30 Grad. So ist es auch am Samstag. Am Sonntag Wolken und Gewitter mit deutlicher Abkühlung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 20:00 Uhr