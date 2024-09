Das Wetter: In der Nacht klar, am Tag sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, zum Morgen hin besonders im Alpenvorland Nebelfelder. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Am Tag nach Auflösung einzelner, mitunter zäher Nebelfelder überwiegend sonnig. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Ab Montag von Westen her unbeständig mit Schauern, örtlich Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2024 04:00 Uhr